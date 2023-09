Kreis Passau

Supermarkt–Diebstahl: Zwei Einkaufswagen voll mit Beute

Aldersbach / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Vier dreiste Diebe haben in einem Supermarkt im Kreis Passau zwei Einkaufswagen voll geladen — und so Waren im Wert von rund 1000 Euro erbeutet. Vor allem mit Waschmittel und Schnaps verließen sie den Laden in Aldersbach, ohne zu bezahlen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Veröffentlicht: 02.09.2023, 12:13 Von: Deutsche Presse-Agentur