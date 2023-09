Gesundheit

Süd–Länder: Mehr Maßnahmen gegen Arzneimittel–Engpässe

München / Lesedauer: 2 min

Eine Pflegerin gibt in einem Krankenhaus einem Patienten Tabletten. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Archivbild )

Bayern, Baden–Württemberg, Rheinland–Pfalz und Hessen fordern vom Bund einen gemeinsamen und entschlosseneren Kampf gegen zunehmende Arzneimittel–Engpässe in Deutschland. „Es ist absehbar, dass sich die Versorgungssituation ohne zusätzliche Maßnahmen weiter verschlechtern wird“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Gesundheits– und Wirtschaftsminister der vier Länder, die am Montag in München vorgestellt wurde.

Veröffentlicht: 11.09.2023, 16:17 Von: Deutsche Presse-Agentur