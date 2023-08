Stürmer Berisha wechselt von Augsburg zur TSG Hoffenheim

Mergim Berisha ist vom FC Augsburg zur TSG 1899 Hoffenheim gewechselt. Das gaben beide Fußball–Bundesligisten am Mittwochabend bekannt. Der zweimalige Nationalspieler unterschrieb bei den Kraichgauern einen Vertrag, der bis zum 30. Juni 2027 gültig ist.

„Mergim hat nicht nur während seiner Zeit beim FC Augsburg in der Bundesliga unter Beweis gestellt, dass er jederzeit in der Lage ist, gegen jeden Gegner enorme Torgefahr auszustrahlen“, sagte TSG–Geschäftsführer Alexander Rosen. „Seine Entwicklung in der jüngeren Vergangenheit bis hin zum Debüt im DFB–Trikot im März dieses Jahres beim 2:0–Erfolg gegen Peru ist beeindruckend und wir werden gemeinsam alles daransetzen, dass diese kontinuierlich weitergeht.»

Zuvor hatte der TV–Sender Sky berichtet, dass der 25–Jährige am Mittwoch nicht mehr am Mannschaftstraining teilgenommen hatte und der frühere U21–Europameister die FC–Bosse um einen Wechsel gebeten hatte. Neben Hoffenheim sollen Borussia Dortmund und weitere Vereine Interesse gehabt haben.

Über die Ablösemodalitäten hätten beide Vereine Stillschweigen vereinbart, hieß es in den Mitteilungen. Die Augsburger wollten aber Medienberichten zufolge eine Ablösesumme um die 15 Millionen Euro. Berisha war im Sommer 2022 von Fenerbahce Istanbul auf Leihbasis zum FC Augsburg gekommen. Vor dieser Saison zog der FC Augsburg eine Kaufoption und verpflichtete Berisha fest.