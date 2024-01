Stromversorger warnt vor tief hängenden Leitungen durch Eis

Angesichts der Unwetterwarnung wegen gefrierenden Regens hat der Nürnberger Stromversorger N-Ergie vor Gefahren durch tief hängende Stromleitungen gewarnt. „Je nachdem wie sich die Wetterlage entwickelt, ist es möglich, dass eine starke Last durch Eis und Schnee die Freileitungen zwischen zwei Masten ungewöhnlich stark durchhängen lässt“, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Wer am Mittwoch besonders tiefhängende Leitungen oder Schäden bemerke, „sollte unbedingt gebührenden Abstand halten, um sich nicht zu gefährden“.

Das Unternehmen bat zudem darum, Auffälligkeiten sofort der Störungsstelle zu melden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnete für Mittwoch in weiten Teilen Bayerns mit gefrierendem Regen und Glatteis. Der DWD riet dazu, Aufenthalte im Freien und Fahrten möglichst zu vermeiden.