Streit zwischen Ex–Partnern mit Messer und Gabel

Ein Streit eines kürzlich getrennten Paares mit Messer und Gabel hat in Regensburg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Ermittler am Dienstag mitteilten, gerieten am Montag ein 29–Jähriger und seine 19 Jahre alte Ex–Freundin aneinander. Dabei habe der Mann die junge Frau in deren Wohnung mit einem Messer bedroht. Diese habe sich mit einer Gabel zur Wehr gesetzt und ihren Ex–Freund leicht verletzt.

Polizisten hätten den Mann schließlich vorübergehend festgenommen und ein Kontaktverbot ausgesprochen. Gegen den 29–Jährigen werde zudem wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.