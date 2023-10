Nürnberger Land

Streit unter Ex-Paar löst Polizeieinsatz aus

Burgthann / Lesedauer: 1 min

Ein 57-Jähriger soll nach einem Streit in Mittelfranken seine Ex-Lebensgefährtin mit einer Waffe bedroht haben. Die 59-Jährige konnte am Mittwoch aus dem Haus in Burgthann fliehen und die Polizei verständigen.

