Mittelfranken

Streit unter 13-Jährigen: Kind in Nürnberg schwer verletzt

Nürnberg / Lesedauer: 1 min

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei 13-Jährigen in Nürnberg ist einer der beiden schwer verletzt worden. Der 13-Jährige musste nach dem Streit am Dienstag mit Stichverletzungen im Oberkörper in einem Krankenhaus behandelt werden, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte.

Veröffentlicht: 22.11.2023, 15:11 Von: Deutsche Presse-Agentur