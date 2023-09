Das Brummen des starken Dieselmotors ist schon von Weitem im ansonsten ruhigen Rappenalptal zu hören. Die Maschine gehört zu einem einsamen Bagger, der mitten in einer Geröllwüste steht. Ein ums andere Mal schnappt dessen Schaufel Gestein und verteilt es neu. „So wie es mir beauftragt wurde“, meint der Baggerführer schulterzuckend.

Um ihn herum gruppiert sich die Beschaulichkeit der Allgäuer Hochalpen: Viehweiden, Hütten, Bergwald, hohe Gipfel. Alles schön idyllisch — nur der Bagger im Geröll passt nicht ins Bild. Es ist eine fast schon unwirklich erscheinende Szenerie. Dahinter verbirgt sich aber ein sehr realer Konflikt. Er hat die ganze Region in Aufregung versetzt. Selbst ein Landesminister aus dem fernen München reiste deshalb in das abgeschiedene Tal südlich der Touristenhochburg Oberstdorf. Der Grund waren mächtige Arbeiten am Rappenalpbach vergangenen Herbst, veranlasst durch eine Alpgenossenschaft, die dort Grundeigentümer ist und Hochweiden bewirtschaftet.

Klagen über eine umfassende Naturzerstörung

1,6 Kilometer Bachbett sind betroffen. Rasch war von dessen Zerstörung die Rede. „Der vormals intakten Natur ist sehr hoher Schaden zugefügt worden“, urteilte Umweltminister Thorsten Glauber von den Freien Wählern nach einem Ortstermin in dem streng geschützten Tal. Andere sprachen von „einem unglaublichen Umweltfrevel“ oder „einem Verbrechen“. Der bayerische Landtag beschäftigte sich mit dem Thema.

Die Wogen der Empörung gingen hoch. Selbst im hohen Norden berichteten Medien. Umweltaktivisten forderten strengste Konsequenzen für die Täter — bis hin zu Gefängnisstrafen. Extremisten unter ihnen beschimpften Älpler — darunter auch solche, die mit der Sache nichts zu tun hatten. Der einflussreiche Bund Naturschutz in Bayern verlangte kompromisslos „eine umfassende Renaturierung des Rappenalpbachs“. Wobei das aktuelle Baggern Ausfluss dieser Forderung ist. Mittels Maschinenkraft soll der Gebirgsbach wieder so gestaltet werden, wie er sich vor dem vergangenen Herbst zeigte.

Alle Welt prügelt auf die Alpgenossenschaft ein

Dass der Bagger überhaupt baggert, hat mit einer bemerkenswerten Wende der Ereignisse zu tun: einem Vergleich vor dem Verwaltungsgericht Augsburg zur Kostenübernahme der Bachreparatur, zustande gekommen Mitte Juli. Solch eine juristischen Absprache schien im vergifteten Streit–Klima vor einem guten dreiviertel Jahr nicht vorstellbar. Alle Welt prügelte auf die Alpgenossenschaft ein.

Die Älpler sahen hingegen das Oberallgäuer Landratsamt in der Verantwortung. Es habe ihnen eine irgendwie geartete Genehmigung für die Arbeiten gegeben, lautete ihr Standpunkt. Landrätin Indra Baier–Müller, wie Minister Glauber eine Freie–Wähler–Politikerin, und Genossenschaftschef Hannes Thaumiller bezichtigten sich gegenseitig der Lüge.

Das Wasser im Rappenalptal mäandert bereits wieder. Doch am Rand des Bachbetts ist zu sehen, wie tief die Alpgenossenschaft vergangenen Herbst gebaggert haben. (Foto: Uwe Jauß )

Fehler auf beiden Seiten

Im Juli hatten sich die Wogen wohl etwas geglättet. Der geschlossene Vergleich besagt, dass die Kosten für die Bach–Sanierung geteilt werden. Einen Teil trägt die Alpgenossenschaft, den Rest der Freistaat Bayern als Vertreter der Behörden. Wobei jede Seite betonte, man wolle ein langwieriges Verfahren vermeiden, um so schnell wie möglich dem Rappenalptal gerecht zu werden. Ein Schuldbekenntnis sei damit nicht verbunden.

Gleichzeitig ließ das Verwaltungsgericht durchblicken, dass beide Seiten Fehler gemacht hätten. Als Treppenwitz wirkt dabei folgende Feststellung der Augsburger Juristen: Weder Alpgenossenschaft noch Landratsamt seien für den Unterhalt des Baches zuständig. Eigentlich stehe der Markt Oberstdorf für solche Arbeiten in der Verantwortung, hieß es.

Affäre noch längst nicht zu Ende

Nachvollziehbar ist, dass die eher auf hemdsärmelige Arbeit geeichten Älpler da nicht durchblickten. Aber die Bürokraten des Landratsamtes taten es offenbar auch nicht, wie Spötter im Tal süffisant kommentieren. Die Affäre hat aber längst noch kein Ende. Um dies zu verstehen, lässt man am besten ihren Ursprungsort auf sich wirken.

Nach einem schweißtreibenden Marsch durchs Rappenalptal kommt am asphaltierten Güterweg die Materialseilbahn Richtung Enzian– und Rappenseehütte. Kurz danach hatten die Arbeiten des vergangenen Herbstes begonnen und sich bachaufwärts hingezogen. Aktuell lässt sich an diesem Punkt das Bachbett vergleichen: hier bearbeitet, dort unbearbeitet, also im Zustand vor dem Älplereingriff.

Eine weite Geröllfläche

Es ist jeweils eine weite Geröllfläche zu sehen — das übliche Geschiebe eines Gebirgsbachs. Wasser fehlt in diesem Bachabschnitt an der Oberfläche. Was jedoch während regenarmen Sommern nichts Besonderes sei, bestätigen Alteingesessene. Das Wasser scheint aber an dieser Stelle unterirdisch zu fließen. Dies legen weitere Beobachtungen nahe. Sie besagen: Weiter oben im angegriffenen Bachbett mäandert gluckernd das Wasser, dann versickert es. Einige hunderte Meter bachabwärts sprudelt es erneut übers Geröll.

Wer bloß kurz stehen bleibt, kann sich mit der Wertung der beklagten Eingriffe schwer tun. Die Spannbreite der Eindrücke ist weit. So geben sich zwei neugierige Wandersfrauen am Bachufer entsetzt: „Totale Verwüstung.“ Als nächstes radelt ein E–Bike–Fahrer daher, schaut sich um, meint sichtlich überrascht: „Das wirkt wie immer.“ Er fragt ratlos: „Wo ist denn nun wirklich der Bach kaputt gemacht worden?“

Alles kein Drama?

Was der Radler sagt, dürfte der Alpgenossenschaft entgegenkommen. Motto: alles kein Drama. Mitglieder der Vereinigung lassen durchblicken, dass ihrer Meinung nach „das nächste Unwetter mit starken Regenfällen das Geschiebe des Baches wieder natürlich verteilen würde“. Das jetzige Nacharbeiten sei eigentlich überflüssig.

Die Älpler erhalten sogar wissenschaftliche Unterstützung von zwei Biologen: Marcel Züger aus Graubünden, Chef des Schweizer Ökoberatungsunternehmens Pro Valladas, dazu der Deutsche Bernd Gerken, emeritierter Professor für Allgemeine Biologie und angewandte Tierökologie. Sie waren selbst am Bach. In einem Video nehmen die beiden Stellung. Ihr Aussage: Die Eingriffe der Alpgenossenschaft hätten weder Einfluss auf die Artenvielfalt gehabt noch dem Bach wirklich geschadet. „Eigentlich ist für ihn alles beim Alten“, sagt Gerken.

Bund Naturschutz beklagt Stimmungsmache

Was beim Bund Naturschutz in Bayern vermutlich für Zornesröte im Gesicht sorgt. Er hat sich am lautstärksten über das Vorgehen der Älpler mokiert — allen voran der in der Region beheimatete Alfred Karle–Fendt. Örtliche Medien beschreiben ihn als ausgewiesenen Kenner des Rappenalptals. Er hält nichts von entlastenden Einlassungen: „Das ist reine Stimmungsmache der Alpgenossenschaft und der von ihr zitierten und in Youtube verbreiteten Filmchen der Biologen Züger und Gerken.“

Wie Karle–Fendt die Lage sieht, lässt sich am besten anhand eines Zitates nachvollziehen, dass kurz nach den Ereignissen vor einem dreiviertel Jahr gefallen ist. „Das Ökosystem ist komplett zerstört“, sagte er, „nicht nur im Bach, sondern es geht vor allem um die Lebenswelt in den Kiesbänken drum herum.“ Dort angesiedelte „hochspezialisierte Tier– und Pflanzenarten“ seien verloren gegangen. Untermauert wurde dieser Standpunkt durch die behördlich verfügte Einstellung der Älpler–Arbeiten am 25. Oktober 2022. Bei einem Ortstermin hatten sich Wasserwirtschaftsamt und Vertreter des Landratsamts höchst alarmiert gezeigt: Die Eingriffe seien nicht zulässig.

Am Anfang stand ein Schlagwetter

Irgendetwas schien gewaltig aus dem Ruder gelaufen zu sein. Wie konnte sich der Fall aber überhaupt so weit entwickeln? Am Anfang stand ein Schlagwetter im August 2022. Wassermassen spülten Geröll auf die Weiden entlang des Baches. Ebenso war der asphaltierte Wirtschaftsweg bedroht. Was tun? Das Naheliegende für die Alpgenossenschaft: „Dass wir den Bach richten, so wie wir es nach den großen Überschwemmungen von 1999 und 2005 auch getan haben“, wird aus ihrem Kreis heraus berichtet.

Dazu muss man sich klar machen, dass der durchs Rappenalptal fließende Quell alles andere als naturbelassen ist — wie im Übrigen die komplette Gegend unterhalb der Felsengipfel. Sie ist eine Kulturlandschaft, ein traditionelles Weidegebiet. Im Unterholz am Bach lassen sich etwa längst überwachsene Alt–Dämme aus Geröll entdecken. Wer hier in rauem geografischen wie klimatischen Umfeld wirtschaftet, hat wenig Probleme damit, sich die Dinge so zu richten wie er sie braucht.

Ein Aktenvermerk für kleine Eingriffe

Wobei den Älplern klar war, dass vor jedweden Tun besser die Obrigkeit zu fragen ist. Was geschah. Am 30. August 2022 war ein Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde am Bach. Am selben Tag kam ein Einverständnis vom Landratsamt, dass mit punktuellen Arbeiten am Bach begonnen werden dürfe. Damit nahme das Unglück seinen Lauf. Das Landratsamt sah das O.K. nur als Aktenvermerk für kleine Eingriffe. Die Älpler glaubten aber, richtig loslegen zu dürfen.

Keiner hat gesagt, dass es weitere Prüfungen oder Genehmigungen braucht. Hannes Thaumiller

„Keiner hat gesagt, dass es weitere Prüfungen oder Genehmigungen braucht“, klagte Alpmeister Thaumiller kurz vor Weihnachten in einem Interview. Er und seine Leute mussten seinerzeit mit horrenden finanziellen Folgen für ihr Tun rechnen. Den Anfang hatte bereits das Landratsamt gemacht. Noch im Dezember ließ es Lücken in die noch frischen Gerölldämme reißen, die eigentlich zum Schutz der Älpler–Weiden gedacht waren. Die Rechnung dafür sollte die Alpgenossenschaft zahlen. Dies war der Auftakt zum Streit vor dem Verwaltungsgericht, welcher jüngst mit einem Vergleich endete.

Überschwemmungsgefahr

Tatsächlich schien damals die Öffnung der Steinwälle dringlich zu sein. Das Eindämmen des Baches hätte bei flutartigen Ereignissen kein Wasser mehr auf benachbartes Weide– und Buschgebiet ausweichen lassen. Es wäre mit voller Wucht ins Tal geflossen — mit der Gefahr von Überschwemmungen am falschen Ort, ein Umstand, der zu den am wenigstens umstrittenen Punkten der Affäre zählt. Hierzu gehört auch, dass einige Bereiche des Bachabschnitts sehr tief ausgebaggert wurden — bis zu zweieinhalb Meter.

Daher stammt auch der Vorwurf, einen Kanal gebaut zu haben. Selbst von Älplern wird unter der Hand bedeutet, dies sei vielleicht des Guten zu viel gewesen. Offen reden will von ihnen gegenwärtig keiner. Der Vergleich am Verwaltungsgericht ist nämlich nur ein juristischer Strang der Affäre. Daneben laufen Ermittlungen wegen möglicher Naturzerstörung. Dazu hat die zuständige Staatsanwaltschaft Kempten ein Gutachten über das gesamte Wachstumsjahr im Rappenalptal in Auftrag gegeben.

Vor 2024 ist jedoch mit keinem Ergebnis zu rechnen. Eine Hängepartie für die Alpgenossenschaft, ein Aufreger für den Bund Naturschutz, der rasch strafrechtliche Folgen sehen will. Bloß der Baggerfahrer, der im Bachbett kunstvoll seine Schaufel schwingt, gibt sich entspannt: „Bis nächstes Jahr verschiebt noch viel Wasser das Geröll.“