Streit um Preis: Fahrgäste attackieren Taxifahrer

Zwei Fahrgäste haben in Unterfranken einen Taxifahrer mit Schlägen und einem Tierabwehrspray verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stritten sich die beiden jungen Männer, die zuvor zusammen mit einer Gruppe zwei Taxen in Aschaffenburg bestellt hatte, mit einem der beiden Fahrer über den Fahrpreis. Die Verdächtigen und die andere Fahrgäste seien nach dem Angriff zu Fuß geflüchtet.

Polizisten nahmen die mutmaßlichen Täter in der Nähe des Tatorts fest. Sie hätten unter Alkoholeinfluss gestanden und auch eine geringe Menge Marihuana dabei gehabt.

Der 43-jährige Taxifahrer wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht im Krankenhaus behandelt werden. Die Beamten ermitteln unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Die beiden Verdächtigen seien wieder auf freien Fuß gesetzt worden.