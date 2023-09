Streit um laute Musik eskaliert: Mann greift mit Messer an

In Garmisch–Partenkirchen hat ein Mann in einem Streit einen anderen Mann mit einem Messer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, beschwerte sich am späten Samstagabend ein Mann auf einem Gelände nahe der Partnach bei vier Männern darüber, dass die Musik, die sie hörten, zu laut sei. Nach einem kurzen Wortwechsel habe der Mann ein Messer hervorgezogen und einen der vier Männer verletzt. Danach sei der Angreifer zu Fuß geflüchtet. Der 34 Jahre alte verletzte Mann kam in ein Krankenhaus, es bestand keine Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.