Streit um Konsole: Festnahme wegen versuchten Totschlags

Nach einem Streit um eine Spielekonsole ist am Montag in München ein 22-Jähriger wegen versuchten Totschlags festgenommen worden. Beamte fanden zuvor einen schwer verletzten Mann mit Schnitt- und Stichwunden auf einem Gehweg, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag.

In einer nahe liegenden Wohnung, in der die beiden Männer zuvor gemeinsam auf einer Party Silvester gefeiert haben sollen, trafen die Polizisten demnach dann den Tatverdächtigen an. Mit einem Küchenmesser soll dieser den 20-Jährigen vor der Wohnung angegriffen haben. Rettungskräfte brachten das Opfer sofort ins Krankenhaus, wo es notoperiert werden musste. Der Zustand des Mannes sei nach wie vor kritisch, sagte der Polizeisprecher am Montag.

Wie es zu dem Angriff vor der Wohnung kam, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Der Tatverdächtige soll noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.