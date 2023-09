Landkreis Eichstätt

Streit mit Pfefferspray wegen Drohnenflug im Autobahn–Stau

Denkendorf / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. (Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild )

Ein Drohnenflug eines Mannes im Stau auf einer Autobahn hat in Oberbayern einen Streit mit Pfefferspray–Einsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, standen ein 43–Jähriger aus Hamburg und ein 36–Jähriger aus Berlin am Donnerstag wegen eines Unfalls auf der A9 bei Denkendorf (Landkreis Eichstätt) im Stau, als der 43–Jährige aus seinem Auto ausstieg und eine Drohne startete — laut eigener Aussage um die Länge des Staus auszumachen.

Veröffentlicht: 15.09.2023, 12:26 Von: Deutsche Presse-Agentur