Streit eskaliert: Zwei Männer schwer verletzt

Bei einem Streit in einem Einfamilienhaus in Marktbreit bei Kitzingen sind am Montag zwei Männer durch Stiche schwer und eine Frau leicht verletzt worden. Ein 16-Jähriger aus dem familiären Umfeld wurde unter dringendem Tatverdacht festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittle zu Hintergründen und Tatgeschehen „wegen des Anfangsverdachts eines versuchten Tötungsdeliktes“, hieß es.

Der Streit in dem Haus sei am späten Vormittag eskaliert, mittags seien Notrufe bei Rettungsdienst und Polizei eingegangen. Ein 67-Jähriger und ein 56-Jähriger wurden mit schweren Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Eine 53-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen. Der dringend tatverdächtige 16-Jährige hatte das Haus laut Polizei nach der Auseinandersetzung verlassen und einem Menschen auf der Straße bei einer verbalen Bedrohung ein Messer gezeigt. Er wurde den Angaben zufolge kurz darauf festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht, weil er sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befunden habe.