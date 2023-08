Unterfranken

Streit endet mit Stichen: 17–Jähriger in U–Haft

Würzburg / Lesedauer: 1 min

Ein Mann trägt Handschellen. (Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration )

Nach einem Streit von zwei Gruppen in Würzburg mit zwei Verletzten sitzt ein 17–Jähriger in Untersuchungshaft. Dem Jugendlichen werde vorgeworfen, einen anderen Jugendlichen mit einem Einhandmesser verletzt zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Veröffentlicht: 04.08.2023, 12:43 Von: Deutsche Presse-Agentur