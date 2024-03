Streik bei Lufthansa endet: Ausfälle am Morgen

Die Warnstreiks des Lufthansa-Bodenpersonals sollen an diesem Samstag beendet werden. Die Gewerkschaft Verdi hatte die rund 25.000 Beschäftigten seit Mittwochabend zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, die nun mit Schichtbeginn um 7.10 Uhr enden soll. Die Abflugtafeln der Lufthansa-Drehkreuze Frankfurt und München enthalten für den Samstagmorgen daher noch einige Annullierungen. Der Betrieb soll sich im Laufe des Vormittags normalisieren, sagte ein Unternehmenssprecher.

Am Donnerstag und Freitag waren jeweils rund 1000 Flüge ausgefallen und nur 10 bis 20 Prozent der ursprünglich geplanten Flüge konnten stattfinden. Der zusätzliche Warnstreik der Luftsicherheitskräfte in Hamburg und Frankfurt war bereits am Donnerstag zu Ende gegangen. Er hatte dazu geführt, dass an den beiden Flughäfen keine Passagiere zusteigen konnten.

Verdi fordert für das Bodenpersonal neben einer Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro Gehaltssteigerungen in Höhe von 12,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die nächste Verhandlungsrunde soll am kommenden Mittwoch beginnen.