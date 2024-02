Straubing Tigers verlängern mit Nachwuchs-Trio

Die Straubing Tigers haben die Verträge von drei Nachwuchsspielern verlängert. Torhüter Florian Bugl (21), Abwehrspieler Adrian Klein (20) und Stürmer Joshua Samanski (21) erhielten beim niederbayerischen Team aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) neue Arbeitspapiere für die nächste Saison.

„Alle drei arbeiten stets hart an ihrer Profi-Karriere, zeigen ausgesprochen gute Leistungen und tragen in ihrem jungen Alter maßgeblich zum Erfolg des Teams bei“, lobte Tigers-Sportchef Jason Dunham in einer Mitteilung am Freitag. Er unterstrich, dass sich die drei „definitiv zu unseren Leistungsträgern entwickeln“.