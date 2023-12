Straubing Tigers geben Torwarttalent Lehner Profi-Chance

Die Straubing Tigers geben Torwarttalent Valentin Lehner die Möglichkeit, Profi-Luft zu schnuppern. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag mitteilte, gehört der 17-Jährige als vierter Torhüter zum Kader. „Wir freuen uns sehr, dass Philipp Dietl in den vorläufigen Kader für die U20-WM berufen wurde. Daher verpflichten wir Valentin Lehner für den WM-Zeitraum“, sagte der Sportliche Leiter Jason Dunham.

„Valentin hat in den vergangenen Jahren schon oft bei uns mittrainiert. Er ist ein talentierter, junger Torhüter, der sehr ehrgeizig an seiner Karriere arbeitet“, führte Dunham aus. Der 17-Jährige war in den Nachwuchsmannschaften des EHC Straubing aktiv und wechselte in der vergangenen Spielzeit zum Deggendorfer SC, bei dem er sowohl in der U20-Mannschaft als auch im Oberliga-Kader zum Einsatz kommen kann.