Straßenbahn-Verkehr in Würzburg weiterhin eingeschränkt

Der Straßenbahn-Verkehr in Würzburg bleibt stark eingeschränkt. Wie lange dies so sein werde, sei noch unklar, teilte die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) am Mittwoch mit. Nach einem Schaden an einem Zug hatte die WVV Anfang November vorsorglich alle Fahrzeuge dieses Typs aus dem Verkehr gezogen ‐ und damit fast die Hälfte aller Straßenbahn in der Stadt. „Aufgrund der Komplexität der Untersuchungen wird die Schadensanalyse noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen“, erklärte die WVV nun. Man arbeite mit Hochdruck an Lösungen. Es könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass die betroffenen Fahrzeuge noch für mehrere Wochen außer Betrieb seien.