Straftäter nach fast fünf Jahren Flucht festgenommen

Ein verurteilter Straftäter wurde nach fast fünf Jahren Flucht festgenommen. Der Mann wurde Anfang 2019 in Belgrad wegen diverser Drogendelikte zu knapp fünf Jahren Haft verurteilt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Seitdem war er auf der Flucht und wurde mit internationalem Haftbefehl gesucht. Die Spezialisten der Polizei spürten den 33-Jährigen schließlich in der Fränkischen Schweiz auf.

Nach Observation stürmten die Beamten die Wohnung in Ebermannstadt (Landkreis Forchheim), in der sich der Mann aufhielt und nahmen ihn am Freitagmorgen fest. Er wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzt nun in Abschiebehaft.