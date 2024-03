Kriminalität

Straftäter flüchtet bei Behandlungstermin im Krankenhaus

Augsburg / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzwagen der Polizei fährt durch eine Stadt. (Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild )

In Augsburg ist am Montag ein Strafgefangener bei einem Behandlungstermin im Krankenhaus geflohen. Die Polizei startete mit einer groß angelegten Suche, wie eine Sprecherin am...