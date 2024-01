Stoppt den Rechtsextremismus: Tausende gegen Hass und Hetze

Tausende Menschen haben am Samstag in Bayern ein Zeichen für Zusammenhalt und Toleranz in der Gesellschaft und gegen Ausgrenzung und Extremismus gesetzt. Bei den Demonstrationen etwa in Würzburg, Aschaffenburg und Nürnberg blieb es nach ersten Polizeiangaben friedlich. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmern warben mit selbst gestalteten Plakaten für ein Miteinander in Deutschland, auch mit Migranten.

„Björn Höcke ist ein Nazi“, „Lieber kunterbunt als kackbraun“, „Stoppt die Brandstifter“: Die Demonstrierenden in Nürnberg wandten sich eindeutig gegen rechts. Das Bündnis Nazistopp hat zu der Kundgebung unter dem Motto „Jetzt! Kein Fußbreit den Faschist:innen!“ aufgerufen. Nach Polizeiangaben kamen deutlich mehr als die erwarteten 1000 Teilnehmer - genauere Zahlen lagen zunächst nicht vor.

In Würzburg zählten die Einsatzkräfte 2000 bis 3000 Menschen, in Aschaffenburg etwa 800. Am Sonntag dürfte es in München die größte Versammlung des Wochenendes in Bayern geben. Nach Angaben der Landeshauptstadt werden bis zu 20.000 Menschen erwartet.

Auslöser der Proteste ist ein Bericht des Medienhauses Correctiv aus der vergangenen Woche über ein bis dahin nicht bekanntes Treffen von Rechtsradikalen in einer Potsdamer Villa vom 25. November. An dem Treffen hatten auch mehrere AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen.