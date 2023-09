Ex-CSU-Chef

Stoiber kam bei Fischpolitik an seine Grenzen

München / Lesedauer: 2 min

Edmund Stoiber (CSU), ehemaliger Ministerpräsident von Bayern, sitzt bei einer Veranstaltung auf der Bühne. (Foto: Sven Hoppe/dpa )

Ex-CSU-Chef Edmund Stoiber ist in seiner politischen Karriere nach eigenen Angaben auch an seine thematischen Grenzen gekommen. Kurz nachdem er 2002 nach dem berühmten Frühstück in Wolfratshausen mit der damaligen CDU-Chefin Angela Merkel zum Kanzlerkandidaten der Union gekürt worden war, habe er einen Wahlkampfauftritt in Flensburg gehabt, berichtete der frühere bayerische Ministerpräsident am Montagabend in der Komödie im Bayerischen Hof in München.

Veröffentlicht: 19.09.2023, 06:05 Von: Deutsche Presse-Agentur