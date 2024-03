Stillstand zum Jubiläum: 20 Jahre Forschungsreaktor FRM II

Zum 20-jährigen Bestehen des Forschungsreaktors FRM II in Garching bei München hat Wissenschaftsminister Markus Blume die Anlage trotz jahrelangen Stillstandes als „Symbol für Bayern als Wissenschaftsstandort von Weltrang“ gewürdigt. Die Forschung mit Neutronen liefere zentrale Erkenntnisse für existenzielle Zukunftsfragen, sagte der CSU-Politiker am Freitag. Staatsminister Florian Herrmann (CSU) sprach von einer „Ikone für Wissenschaft und Forschung“.

Der Reaktor war am 2. März 2004 angefahren, ist aber seit vier Jahren durchgehend außer Betrieb. Vor dem nächsten Jahr wird nicht mit dem Wiederanfahren gerechnet. Ob das dann mit dem bisherigen Brennstoff, nämlich bis auf 93 Prozent hoch angereichertem Uran, zulässig ist, wird im Sommer den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof beschäftigen.

Der Bund Naturschutz in Bayern hatte im Mai 2020 beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof Klage gegen den Betrieb mit dem auf bis zu 93 Prozent angereicherten Uran eingereicht. Beklagt ist der Freistaat. Das Umweltministerium ist als Aufsichtsbehörde für die Genehmigung des Betriebs zuständig.

Zwar ist ein niedrig angereicherter Brennstoff mit auf unter 20 Prozent angereichertem Uran in Arbeit. Bis er eingesetzt werden kann, werden aber noch Jahre vergehen. „Als unverzichtbare Quelle der Innovationskraft wollen wir den FRM II bei gleicher Leistung wie bisher zukünftig mit dem fortschrittlichsten niedrig angereicherten Brennstoff betreiben“, betonte Blume.

Thomas Hofmann, Präsident der Technischen Universität München (TUM) als Betreiberin, hob hervor, die Forschung am FRM II sei nicht zuletzt wichtig für die Entwicklung zukunftsfähiger Technologieinnovationen, darunter etwa die Kernfusion. Unter anderem soll an hitzebeständigen Materialien für die Wände eines künftigen Fusionsreaktors geforscht werden.

Die Neutronenquelle dient - sofern sie läuft - unter anderem der Medizin, etwa zur Herstellung von Radiopharmaka zur Krebsbehandlung und zur Forschung an neuen Antibiotika und an der mRNA-Technologie. Außerdem wird die Quelle von der Industrie und verschiedensten Forschungszweigen genutzt, darunter Materialwissenschaften, Quantentechnologien, für Klima und Umwelt bis hin zur Archäologie. Per Neutronen-Tomografie wurden in der Vergangenheit etwa Dino-Eier untersucht. Akkus für die E-Mobilität und Materialien für Solarzellen können getestet werden.