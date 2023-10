Unfall

Stier drückt Besitzer gegen Stallwand: Schwere Verletzungen

Breitenbach am Inn / Lesedauer: 1 min

Ein Leuchtkasten mit einem roten Kreuz hängt vor der Notaufnahme eines Krankenhauses. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild )

Bei einer versuchten künstlichen Besamung hat ein etwa 800 Kilogramm schwerer Stier seinen Besitzer gegen eine Stallwand gedrückt. Der 53-Jährige erlitt bei dem Vorfall in der österreichischen Gemeinde Breitenbach am Inn am Dienstag einen Beckenbruch, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Veröffentlicht: 11.10.2023, 10:29 Von: Deutsche Presse-Agentur