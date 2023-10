Stich nach Streit um Partylärm ‐ 19-Jähriger in U-Haft

Ein Spezialeinsatzkommando hat einen 19-Jährigen in München verhaftet, der einen Mann im Streit um Partylärm schwer verletzt haben soll. Wie die Polizei am Montag mitteilte, steht der junge Mann im Verdacht, den Mann in Germering (Landkreis Fürstenfeldbruck) Ende September mit einem spitzen Gegenstand gestochen zu haben.

Nach Polizeiangaben hatte sich das Opfer zuvor über Partylärm in der Nachbarwohnung beschwert. Es sei zum Streit gekommen. Der schwer verletzte 46-Jährige wurde demnach ins Krankenhaus gebracht. Der Verdächtige sei bei Eintreffen der Polizei verschwunden gewesen. Am Donnerstag sei der 19-Jährige in München festgenommen worden. Am Freitag habe ein Richter Untersuchungshaft wegen eines versuchten Tötungsdelikts angeordnet.