Stehpaddler tödlich verunglückt

Ein 20-jähriger Stehpaddler ist im Kronthaler Weiher bei Erding tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der junge Mann am Freitagnachmittag etwa 20 Meter vom Ufer entfernt vom Brett gestürzt und untergegangen. Mehrere Zeugen versuchten vergeblich, ihn zu retten. Rettungstaucher konnten ihn schließlich aus dem kleinen See bergen. Trotz intensiver Bemühungen starb der 20-Jährige in einem Krankenhaus.