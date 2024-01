Staus wegen Reiseverkehr auf Bayerns Straßen

Wegen des Reiseverkehrs staut es sich auf Bayerns Fernstraßen. Vor allem auf den Autobahnen 3, 7 und 8 kommt es am Samstagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen, sagte eine Sprecherin des ADAC.

Auf der A 8 von Salzburg Richtung München staut sich der Verkehr auf 22 Kilometern von der Anschlussstelle Rohrdorf bis zum Kreuz München-Süd. Der ADAC rechnet mit einem Zeitverlust von circa 50 Minuten. Fünf Kilometer Stau gibt es zwischen dem Grenzübergang Bad Reichenhall und der Anschlussstelle Anger. In entgegengesetzter Richtung stockt der Verkehr auf 15 Kilometern zwischen dem Kreuz-München-Süd und dem Irschenberg - Zeitverlust rund eine halbe Stunde.

Mit ebenfalls einer halben Stunde Verzögerung müssen Reisende auf der A 7 von Ulm in Richtung Füssen/Reutte rechnen. Der Verkehr staut sich zwischen der Anschlussstelle Nesselwang und dem Grenztunnel Füssen auf einem Kilometer. Am Grenztunnel sind bis 20.00 Uhr Blockabfertigungen vorgesehen - ebenso wie am Reinertshoftunnel wenige Kilometer davor. Von Füssen/Reutte Richtung Ulm gibt es 20 Kilometer Rückstau, die laut ADAC einen Zeitverlust von einer dreiviertel Stunde bedeuten.

Auch zwischen dem Grenzübergang Suben und der Anschlussstelle Passau-Süd auf der A 3 verlieren Reisende rund eine halbe Stunde bei sechs Kilometer Stau. Weiter nördlich auf der A 3 zwischen Erlangen-Tennenlohe und Höchstadt-Ost kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf 15 Kilometern, die rund 45 Minuten Verzögerung bedeuten.