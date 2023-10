Startschuss für Mittermeiers eigenen Comedy-Club in München

Nun geht es offiziell los: Kult-Comedian Michael Mittermeier eröffnet am Donnerstag (20.00 Uhr) seinen eigenen Comedy-Club in München. Neben Mittermeier werden bei der Stand-up Mixed-Show im Kulturareal „Fat Cat“ im ehemaligen Gasteig auch Host Hans Thalhammer, Tahnee, Maxi Gstettenbauer, Kawus Kalantar, Ana Lucia und Max Osswald erwartet.

Bis zu fünf Mal in der Woche sollen im „Lucky Punch Comedy Club“ künftig Newcomer und etablierte Größen der Szene auftreten. „Ich selbst werde sicher auch das eine oder andere Mal auftauchen und auf der Bühne stehen“, hatte Mittermeier bei der Vorstellung des Projektes im August versprochen.

Geplant sind unter anderem Mixed Shows, in denen mehrere, erfahrene Comediennes und Comedians auftreten, Soloshows und Open-Mic-Abende, an denen sich jeder ausprobieren kann. „Ich selbst nutze solche Abende häufig, um vor TV-Sendungen neue Nummern auszuprobieren“, erzählte Mittermeier. Auch englischsprachige Abende soll es nach den Plänen des 57-Jährigen in dem Saal, in dem früher Filme gezeigt wurden, geben.