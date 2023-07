Stammgast Angela Merkel bei den Bayreuther Festspielen

Gut gelaunt hat sich die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Auftakt der Bayreuther Festspiele gezeigt. In einem grün–türkis–schimmernden zweiteiligen Ensemble besuchte sie mit ihrem Mann Joachim Sauer am Dienstag die Premiere von „Parsifal“. Mit Wangenküsschen begrüßte sie ihre langjährige politische Weggefährtin, die heutige EU–Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Kurz vor Merkels Ankunft hatten traditionell Musiker des Festspielorchesters vom Balkon aus einige Takte des Eröffnungswerks gespielt — in Bayreuth das Zeichen, dass die Vorstellung bald beginnt. Merkel gilt als große Anhängerin der Musik Richard Wagners und als Stammgast am Grünen Hügel.