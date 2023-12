Stall mit mehr als tausend Schweinen brennt nieder

Ein Stall mit etwa 1300 Schweinen hat im oberpfälzischen Landkreis Amberg-Sulzbach in Flammen gestanden und ist niedergebrannt. Wie viele Tiere in dem Feuer am Dienstag verendeten, war zunächst noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Rund 100 Einsatzkräfte verhinderten demnach ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Häuser in Freudenberg. Zwei Anwohner mussten wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung medizinisch versorgt werden. Die Brandursache war zunächst noch unklar. Der entstandene Schaden wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt.