Stahlträger stürzt auf Arbeiter: Tot

Ein 48 Jahre alter Mann ist nach einem schweren Arbeitsunfall in Niederbayern gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann ersten Erkenntnissen zufolge in der Nacht auf Donnerstag alleine in einem Gewerbebetrieb in Bodenkirchen (Landkreis Landshut) mit Sandstrahlarbeiten an einem Stahlträger beschäftigt. Dabei sei der Träger in Bewegung gekommen und auf den 48–Jährigen gestürzt. Der Mann erlitt den Angaben zufolge schwerste Verletzungen am Oberkörper. Er starb später im Krankenhaus.

Kollegen des 48–Jährigen hatten ihn am Donnerstagmorgen gefunden und den Notruf alarmiert. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.