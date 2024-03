St. Pauli Erster: „Über die ganze Saison erarbeitet“

Jubel, innige Umarmungen und zufriedene Gesichter nach dem Abpfiff: Der FC St. Pauli ist durch einen 2:0 (1:0)-Erfolg beim 1. FC Nürnberg dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga einen weiteren Schritt näher gekommen. Am Samstagnachmittag wahrte der Zweitliga-Tabellenführer mit einem überlegenen Auftritt seinen Fünf-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Holstein Kiel, der parallel 2:0 in Elversberg gewann.

„Komfortabel ist es auf jeden Fall. Das haben wir uns auch über die ganze Saison erarbeitet“, meinte Johannes Eggestein bei Sky. Der 25-Jährige hatte in der 44. Minute zum 1:0 getroffen, Marcel Hartel (62.) erhöhte zum 2:0-Endstand.

Vor 41 269 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion zeigten die Hamburger von Beginn an einen couragierten Auftritt. Hartel (10.) probierte es früh mit einem Schlenzer, der jedoch über das gegnerische Tor flog. Kurz darauf kam Adam Dzwigala (15.) unmittelbar nach einer Ecke zum Kopfball, der jedoch geklärt werden konnte. Auf der Gegenseite setzte Benjamin Goller (16.) aus spitzem Winkel einen Ball wuchtig ans Außennetz. „Wir haben uns nicht nervös machen lassen und sind unserem Spiel immer treu geblieben“, sagte Torschütze Hartel.

Um Hartels Radius etwas einzuschränken, hatte sich Nürnbergs Coach Cristian Fiel in Jens Castrop einen Sonderbewacher für den offensiven Mittelfeldspieler ausgesucht. Das ging sogar lange gut, Hartels Schussversuch (26.) wurde geblockt. Doch die Hamburger waren auch über andere Spieler gefährlich: Eine Hereingabe von Connor Metcalfe (28.) konnte Nürnbergs Kapitän Enrico Valentini gerade noch über das Tor klären, Elias Saad (34.) schlenzte aus spitzem Winkel den Ball am langen Pfosten vorbei. „Offensiv haben wir einfach unsere Qualitäten“, sagte Hartel.

Kurz vor der Pause belohnten sich die Hamburger für ihren beherzten Auftritt. Philipp Treu flankte auf Eggestein, der per Kopfball druckvoll und präzise zur verdienten Führung traf. Für den Stürmer war es das erste Tor nach zwölf trefferlosen Spielen. „Ein bisschen zu lang war es schon“, meinte Eggestein, der in der Hinrunde regelmäßig getroffen hatte.

Nürnberg kam zunächst gut aus der Pause, Jens Castrop (49.) schloss aus zentraler Position ab, Nikola Vasilj konnte jedoch parieren. Da hätte seine Mannschaft „einmal Glück“ gehabt, meinte Trainer Fabian Hürzeler. „Danach waren wir, glaube ich, auch wieder in unserem Spiel.“ Saad (51.) verfehlte knapp das Tor, Hartel traf nach einem Querpass von Eggestein freistehend zum 2:0. St. Pauli blieb dominant, einen Kopfball von Karol Mets (75.) konnte Nürnbergs Torwart Carl Klaus entschärfen. Hürzeler zeigte sich „mit dem Ergebnis zufrieden, mit der Leistung im Großen und Ganzen auch“.