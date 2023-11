Sprunggelenksverletzung: Trainingspause für Nürnbergs Flick

Fußball-Profi Florian Flick muss für einige Tage mit dem Training beim 1. FC Nürnberg aussetzen. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler hat sich beim 1:2 gegen den FC Schalke 04 am vergangenen Wochenende eine leichte Kapsel-Band-Verletzung am Sprunggelenk zugezogen, wie der Zweitligist mitteilte. Dies bedeute eine mehrtägige Trainingspause. Wie lange genau Flick ausfällt und ob ein Einsatz im Auswärtsspiel beim SC Paderborn am Samstag (13.00 Uhr/Sky) möglich ist, blieb zunächst offen.

Flick war gegen seinen Ex-Club Schalke am Samstag Anfang der zweiten Halbzeit bei einem Zweikampf umgeknickt und musste im Anschluss vorzeitig ausgewechselt werden. Wenige Minuten vor der unglücklichen Verletzung hatte er noch das Tor zum 1:1 erzielt.