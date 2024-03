Sportwagen überschlägt sich mehrfach: Zwei Verletzte

Ein Sportwagen ist in Kirchheim in Schwaben (Landkreis Unterallgäu) von der Straße abgekommen, hat sich mehrfach überschlagen und ist dann in einem Feld gelandet. Die 23 Jahre alte Beifahrerin sei dabei am Donnerstagmittag schwer verletzt worden, der ebenfalls 23-jährige Fahrer leicht, sagte ein Sprecher der Polizei. Ein Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in eine Klinik.

Der Fahrer des Sportwagens war Polizeiangaben zufolge vermutlich zu schnell unterwegs und verlor deshalb die Kontrolle über das Fahrzeug. Die Polizei ermittelt gegen den 23-Jährigen unter anderem wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung, wie der Sprecher weiter sagte. Am Sportwagen entstand laut Polizei ein geschätzter Schaden im hohen sechsstelligen Bereich.