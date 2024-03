Spitzenreiter St. Pauli legt nach: 1. FC Nürnberg chancenlos

Spitzenreiter FC St. Pauli hat sich auch vom formstarken 1. FC Nürnberg nicht aufhalten lassen und ist weiter auf dem Weg in Richtung Fußball-Bundesliga. Nach einem drückend überlegenen Auftritt gewann die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler am Samstag mit 2:0 (1:0) beim „Club“ und beendete die kurze Zwei-Siege-Serie der Franken. Die Hamburger bleiben dank ihres 15. Saisonsiegs mit fünf Punkten Vorsprung auf Verfolger Holstein Kiel Tabellenführer der 2. Bundesliga.

Vor 41 269 Zuschauern knackte Johannes Eggestein mit einem Kopfball in der 44. Minute die dichte Nürnberger Abwehr erst spät. Einen Querpass Eggesteins verwandelte Topscorer Marcel Hartel (62.) nach dem Seitenwechsel mühelos. Es war schon sein 14. Saisontor.

Der FC St. Pauli presste von Beginn an und bestach mit seinem Positionsspiel. Die Nürnberger konnten sich unter dem Dauerdruck nur selten befreien. Um Hartels Radius etwas einzuschränken, hatte sich Nürnbergs Coach Cristian Fiel in Jens Castrop einen Sonderbewacher für den offensiven Mittelfeldspieler ausgesucht. Das ging sogar lange gut.

Nach einer Flanke von Philipp Treu war aber erstmal Eggestein zur Stelle, ehe Hartel lässig zum 2:0 einschieben konnte. Damit feierten die Hamburger ihren 2:0-Erfolg in der 2. Liga nacheinander. Es war zugleich ihr sechster Sieg in den vergangenen sieben Gastspielen in Franken.