Landtagswahl

Spitzenkandidat Böhm: Einzig AfD hat deutlich zulegen können

München / Lesedauer: 1 min

Spitzenkandidat Martin Böhm (M) feiert mit seiner Partnerin bei der Wahlparty der AfD. (Foto: Uwe Lein/dpa )

Martin Böhm, AfD-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Bayern, sieht seine Partei als möglichen Oppositionsführer im Landtag. Einzig die AfD habe in den Prognosen signifikant zulegen können, sagte Böhm am Sonntagabend im ZDF.

Veröffentlicht: 08.10.2023, 19:40 Von: Deutsche Presse-Agentur