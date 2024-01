Spielwarenmesse rückt Erwachsene in den Mittelpunkt

Auf der weltgrößten Spielwarenmesse in Nürnberg spielen in diesem Jahr Produkte für Erwachsene eine zentrale Rolle. Dieser Bereich habe ein enormes Potenzial, sagte Christian Ulrich vom Vorstand der Spielwarenmesse am Donnerstag in Nürnberg. In den USA, dem weltweit größten Spielzeugmarkt, mache dieser bereits 25 Prozent des Gesamtumsatzes jährlich aus.

Auf der Fachmesse werden vom 30. Januar bis 3. Februar fast 2400 Aussteller aus 68 Ländern ihre Neuheiten präsentieren. Darunter sind der Messe zufolge auch viele Beispiele von Produkten, die Erwachsene ansprechen sollen. Schwerpunkte liegen aber auch auf nachhaltigen Spielzeugen und Lizenzen.