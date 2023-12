Spannende Auslosung für Bayern: Wieder Mbappé & Co. möglich

Nach dem souveränen Gruppensieg in der Champions League blickt der FC Bayern gespannt der Achtelfinal-Auslosung entgegen. Nach dem Abschluss der Gruppenphase kommen für die Münchner sechs mögliche Gegner in der ersten K.o.-Runde infrage, darunter gleich drei aus Italien. Der deutsche Fußball-Meister könnte als Gruppensieger am kommenden Montag (12.00 Uhr) am UEFA-Sitz in Nyon den italienischen Meister SSC Neapel, den letztmaligen Finalisten Inter Mailand oder Lazio Rom zugelost bekommen.

Möglich ist auch ein erneutes Duell mit Paris Saint-Germain. Gegen Frankreichs Topteam um Stürmerstar Kylian Mbappé, das in Gruppe F hinter Borussia Dortmund Zweiter wurde, setzten sich die Bayern in der vergangenen Saison ebenfalls im Achtelfinale durch. Die weiteren möglichen Bayern-Kontrahenten sind der FC Porto und die PSV Eindhoven. Gruppengegner FC Kopenhagen scheidet ebenso wie RB Leipzig bei der Ziehung als Münchner Gegner aus. Ein deutsches Duell wäre erst ab dem Viertelfinale möglich.

„Wir haben die Pflicht erfüllt. Klar, wir wollen jetzt ins Viertelfinale“, hatte Bayern-Trainer Thomas Tuchel nach dem 1:0 im abschließenden Gruppenspiel bei Manchester United am Dienstag gesagt: „Ab dem Viertelfinale kann jeder das Turnier gewinnen.“

Das Achtelfinale wird im neuen Jahr ausgetragen. Die Hinspiele finden am 13./14./20./21. Februar statt, die Rückspiele am 5./6./12./13. März. Als Gruppenerster treten die Bayern zunächst auswärts an.

Die möglichen Gegner:

PSV Eindhoven: Die Niederländer stehen erstmals seit der Saison 2015/16 wieder in der K.o.-Phase. Angeführt wird der Tabellenführer aus den Niederlanden vom früheren Gladbacher Luuk de Jong als Kapitän. Im Team steht auch der von Bayern ausgeliehene Malik Tillman. In acht Europapokal-Spielen gab es sechs FCB-Siege, ein Remis und einen PSV-Erfolg.

SSC Neapel: Der italienische Meister um Stürmer Victor Osimhen ist in dieser Saison hinter den Erwartungen und aktuell nur Tabellensechster. Für Verteidiger Minjae Kim gäbe es ein Wiedersehen mit seinem letztjährigen Arbeitgeber. Viermal trafen die Bayern und Neapel bislang im Europapokal aufeinander.

Inter Mailand: Der Vorjahresfinalist war im Vorjahr Gruppengegner der Münchner. Yann Sommer und Benjamin Pavard stehen als zwei Ex-Bayern im Kader des italienischen Tabellenführers. In der bisherigen Bilanz war der FCB mit fünf Siegen aus neun Vergleichen (ein Remis, drei Niederlagen) die bessere Mannschaft.

Lazio Rom: Die Mannschaft um Toptorjäger Ciro Immobile ist in Italien aktuell nur Tabellenzehnter. Bislang trafen die Bayern und Lazio in der Champions League zweimal aufeinander. Beide Duelle im Achtelfinale der Saison 2020/21 entschieden die Münchner für sich.

Paris Saint-Germain: Sicher ist das PSG-Ensemble um Superstar Kylian Mbappé nicht der Wunschgegner. Es käme für die Münchner zum Wiedersehen mit dem früheren Bayern-Rekordeinkauf Lucas Hernández. In der Gesamtbilanz im Europapokal haben die Münchner acht Siege gegenüber sieben Erfolgen der Franzosen.

FC Porto: Portugals Meister um Abwehr-Urgestein Pepe belegt aktuell in der Liga den zweiten Platz. Siebenmal trafen der FC Bayern und Porto im Europapokal bislang aufeinander: Drei Partien konnte Bayern gewinnen, zweimal endete das Duell unentschieden, zweimal siegten die Portugiesen.