Spätsommerliches Wetter zum Monatsende in Bayern

Mit Temperaturen zwischen 22 und 27 Grad herrscht zum Wochenende spätsommerliches Wetter in Bayern. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) scheint am Freitag die Sonne, anfangs kann es aber Nebel- und Hochnebelfelder geben. Im Tagesverlauf sollen von Nordwesten her Wolken über den Freistaat ziehen ‐ in Franken und in Schwaben ist auch mit Schauern zu rechnen. In der Nacht zum Samstag erwarten die Meteorologen vereinzelt Gewitter.

Am Wochenende soll es dann nochmals warm werden. Nach anfänglicher Wolkendecke und etwas Regen klart es am Samstag bei 17 bis 23 Grad auf, so die DWD-Prognose. Der Oktober beginnt zunächst mit Nebel, gefolgt von sonnigem und trockenem Wetter. Am Sonntag zeigt das Thermometer bis zu 25 Grad an.