Sonnig und warm — Perfekte Voraussichten für Wiesnstart

Handwerker sind mit den letzten Arbeiten an den Fahrgeschäften und den Bierzelten auf der Theresienwiese beschäftigt. (Foto: Sven Hoppe/dpa )

Etwa acht Stunden Sonnenschein, 25 Grad und fast wolkenloser Himmel: Zum Start des Oktoberfestes am Samstag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestes Volksfestwetter voraus. Am Morgen könne es zwar auch in München noch Nebelfelder geben, sagte ein DWD–Meteorologe am Donnerstag.

