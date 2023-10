Nahost-Konflikt

Solidarität mit Israel: Spaenle schlägt Maßnahmenpaket vor

München / Lesedauer: 2 min

Bayerns Antisemitismusbeauftragter Ludwig Spaenle (CSU). (Foto: Felix Hörhager/dpa/Archivbild )

Nach der Attacke der Hamas auf Israel und Ausschreitungen gegen Juden auch in Deutschland stehen viele Menschen emotional an der Seite Israels. Wie sich diese Solidarität in Taten ausdrücken lässt ‐ dazu hat Bayerns Antisemitismusbeauftragter ganz konkrete Vorschläge.

Veröffentlicht: 31.10.2023, 07:39 Von: Deutsche Presse-Agentur