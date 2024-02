Sohn von Uschi Glas macht bei Reality-Show mit

Der Sohn der Schauspielerin Uschi Glas, Ben Tewaag, ist bei der neuen Staffel der Show „Kampf der Realitystars“ dabei. Der 47 Jahre alte Filmproduzent gehört zu 23 mehr oder weniger prominenten Menschen, die in der fünften Staffel mitwirken. In der Sendung winken 50.000 Euro Preisgeld. Das teilte RTLzwei am Dienstag in München mit. Im Frühjahr soll es losgehen.

Neben Tewaag zählt auch Schauspielerin Jenny Elvers („Knockin’ on Heaven’s Door“) zu dem neuen Cast. Weiter dabei sind unter anderem die „GNTM“-Teilnehmerin Elsa Latifaj, der Tiktok-Star Noah Cremer („noahbibbles“), der „Prince Charming“-Teilnehmer Kevin Schäfer, der friesische Instagram-Star Keno Veith ("deschwattenostfreesjung"), die „Big Brother-Teilnehmerin Valencia Stöhr, der aus „Love Island“ und "Sommerhaus der Stars" bekannte Maurice Dziwak sowie Dschungelcamp-Veteranin Cecilia Asoro.

Am Strand von Thailand kämpfen die deutschen Prominenten in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um die Siegprämie. Die Sendung wird zum fünften Mal von Cathy Hummels moderiert.