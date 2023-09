Eishockey

Söderholm über Jackson: „DNA von Red Bull München gepusht“

München / Lesedauer: 2 min

Deutschlands Trainer Toni Söderholm nach dem Spiel. (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa )

Kurz vor dem Start in die DEL–Saison hat Münchens neuer Trainer Toni Söderholm (45) die Arbeit seines erfolgreichen Vorgängers Don Jackson gelobt. „Er hat die ganze DNA von Red Bull München in eine Richtung gepusht, dass man weiß, was man bekommt und die Spieler wissen, was sie bekommen“, sagte der frühere Bundestrainer am Dienstag über Jackson, der Ende vergangener Saison seine Karriere als Trainer beendet hatte.

Veröffentlicht: 12.09.2023, 13:50 Von: Deutsche Presse-Agentur