Söder und Blume stellen „Masterplan“ zur Kernfusion vor

Weltweit wird an der Kernfusion als mögliche Energiequelle der Zukunft geforscht. Nun will auch Bayern die Forschung an innovativen Kerntechniken intensivieren. Dazu hat die Staatsregierung am Donnerstag rund 15 renommierte Expertinnen und Experten an das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching eingeladen. Das Institut erforscht die physikalischen Grundlagen für ein Fusionskraftwerk, das ‐ ähnlich wie die Sonne ‐ Energie aus der Verschmelzung von leichten Atomkernen gewinnen soll.

Anschließend (14.00 Uhr) stellen Ministerpräsident Markus Söder und Wissenschaftsminister Markus Blume (beide CSU) den bayerischen Masterplan zur Förderung der Kernfusion bei einer Pressekonferenz vor. Beide besuchen bei dem Termin auch die Garchinger Forschungsanlage ASDEX Upgrade, wo Fragen der Fusionsforschung unter kraftwerksähnlichen Bedingungen untersucht werden. Im Inneren der Anlage werden 100 Millionen Grad heiße Plasmen erzeugt, um ‐ wenngleich bisher mit hohem energetischem Aufwand, jedoch ohne Energiegewinn ‐ zwei Kerne des Wasserstoffisotops Deuterium zu verschmelzen.

Bei der Kernfusion werden Atomkerne anders als in Reaktoren von herkömmlichen Atomkraftwerken verschmolzen statt gespalten. Theoretisch ließen sich damit sehr große Energiemengen erzeugen ‐ und das klimaneutral. Ende vergangenen Jahres hatten US-Forscher einen Erfolg gemeldet: Erstmals sei bei einem Fusionsexperiment mehr Energie erzeugt als verbraucht worden. Offen ist aber weiter, ob und wann die Technik zur Energiegewinnung im großen Maßstab einsetzbar ist.

In Garching wird davon ausgegangen, dass dies in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts möglich sein wird. Ehrgeizigere Pläne haben Start-ups, die teils von einem Einsatz schon in zehn Jahren sprechen.