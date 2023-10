CSU

Söder: Über Ausgestaltung des Asylrechts reden

München / Lesedauer: 1 min

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, nimmt nach einer Sitzung des CSU-Vorstands zur Landtagswahl in Bayern an einer Pressekonferenz teil. (Foto: Sven Hoppe/dpa )

Angesichts der anhaltend hohen Flüchtlingszahlen hält CSU-Chef Markus Söder notfalls auch eine grundsätzliche Debatte über die künftige Ausgestaltung des Asylrechts für nötig. „Man muss am Ende vielleicht auch das Undenkbare noch mal diskutieren, ob die einzige Chance vielleicht sogar die Rechtsänderung ist bei der Verfassungsfrage des Grundrechts auf Asyl“, sagte Söder am Montag nach einer CSU-Vorstandssitzung in München.

Veröffentlicht: 09.10.2023, 14:48 Von: Deutsche Presse-Agentur