Ministerpräsident

Söder: Regierung plan- und kopflos

Berlin / Lesedauer: 1 min

Markus Söder, (CSU) Ministerpräsident von Bayern. (Foto: Peter Kneffel/dpa )

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat der Bundesregierung in der aktuellen Haushaltskrise Konzeptlosigkeit vorgeworfen. „Letztlich ist es plan- und kopflos, was die Regierung macht“, sagte der CSU-Chef am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Veröffentlicht: 24.11.2023, 10:10 Von: Deutsche Presse-Agentur