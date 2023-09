Landesregierung

Söder macht Steuerpolitik auf dem Oktoberfest

München / Lesedauer: 1 min

Markus Söder (l, CSU), Ministerpräsident von Bayern und Dieter Reiter (SPD), Oberbürgermeister von München prosten sich beim traditionellen Fassanstich zu. (Foto: Sven Hoppe/dpa )

Offiziell soll auf dem Oktoberfest der Wahlkampf in Bayern keine Rolle spielen. Trotzdem erhob Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kurz vor dem Anstich am Samstag in München eine politische Forderung.

Veröffentlicht: 16.09.2023, 13:39 Von: Deutsche Presse-Agentur