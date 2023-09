Söder geht gestärkt in die Landtagswahl

Auf den Machterhaltungsverein CSU ist Verlass: Zwei Wochen vor der bayerischen Landtagswahl erhielt Ministerpräsident Markus Söder bei seiner Wiederwahl als CSU-Vorsitzender auf einem Parteitag in München ein Rekordergebnis von 96,5 Prozent und damit Rückenwind für die Landtagswahl in zwei Wochen.

Die knapp 700 Delegierten feierten ihren Spitzenmann nach einer eineinhalbstündigen rhetorischen Kraftanstrengung schon wie einen Wahlsieger. Der Chef der Schwesterpartei CDU, Friedrich Merz, feierte mit. „Uns bringt nichts und niemand mehr auseinander“, beschwor Merz den neu gefundenen Zusammenhalt der Unionsparteien nach der Wahlniederlage von 2021. „Wir wissen, was wir an dir haben“, versicherte Söder und überreichte Merz ein großes Oktoberfest-Lebkuchenherz. Inschrift: „In Bayern lebt sich's einfach besser.“

Unter dem Licht der jüngsten für die CSU nicht so berauschenden Umfragewerte hatte sich unter den Delegierten schon ein neuer Bewertungsmaßstab für die Wahl am 8. Oktober breitgemacht: 40 Prozent plus X wären super und könnten den Anspruch Söders auf noch Höheres unterstreichen. Mehr als die mageren 37,2 Prozent von 2018 wären beachtlich, dasselbe Niveau wie vor fünf Jahren erträglich. Darunter aber weiß man nicht so recht, was in der CSU und ihrem gerade erst mit Rekord-Zustimmung bestätigten Vorsitzenden passieren würde. „Wir sind auch eine politische Familie“, rief Generalsekretär Martin Huber in Erinnerung.

Am vergangenen Samstag war erst einmal ungetrübter Jubel in einer Münchener Messehalle angesagt: Sechs Minuten lang feierte die Parteibasis mit Ovationen die Rede Söders, die er kaum verändert auch vor einer Bundestagswahl hätte halten können. Schwerpunkt waren einmal mehr die Fehler und Versäumnisse der Berliner Ampel-Regierung, der Söder ein dutzendmal bescheinigte, „auf dem falschen Weg“ zu sein.

Hellhörig wurden die Delegierten, als ihr Vorsitzender sich den Koalitionspartner Freie Wähler vornahm, mit denen er erklärtermaßen nach der Landtagswahl das Regierungsbündnis fortsetzen will. Dem einen oder anderen aus der Partei seines Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger seien wohl die jüngsten Umfragewerte etwas zu Kopf gestiegen, tadelte Söder und verlangte „mehr Demut vor dem Wähler“.

Aiwanger hatte schon ein konkretes Auge auf das Landwirtschaftsressort geworfen, das derzeit noch von der CSU-Politikerin Michaela Kaniber geführt wird. Da wurde Söder, der bisher jede Spekulation über sein künftiges Kabinett entrüstet von sich gewiesen hatte, ungewöhnlich deutlich: „Macht euch keine Hoffnungen“, rief er dem Koalitionspartner zu. „Die CSU wird das Landwirtschaftsministerium behalten. So schaut's aus.“ Seine Worte wurden mit besonders begeistertem Beifall quittiert, was wiederum auf begrenzte Sympathien der CSU-Basus gegenüber der Aiwanger-Truppe schließen ließ.

Auf die Affäre um ein antisemitisches Flugblatt, das vor 36 Jahren in der Schultasche Aiwangers gefunden wurde, ging Söder nur indirekt ein. Bei der Landtagswahl gehe es nicht um ein altes Flugblatt, auch nicht um einen einzelnen, sondern um das Schicksal von 13 Millionen Menschen in Bayern. Söder warnte vor Leihstimmen für die Freien Wähler, denn: „CSU und Freie Wähler sind nicht gleich“. Seine Empfehlung, beide Stimmen der CSU zu geben, wäre eigentlich nichts Besonderes gewesen, hätte Söder sie nicht „an viele, viele Menschen in Deutschland“ gerichtet. Denkt der CSU-Chef doch schon wieder weiter? In Richtung Kanzlerkandidat?