Haushaltspolitik

Söder: Deutschland steckt in „schwerer Staatskrise“

Nürnberg / Lesedauer: 1 min

Markus Söder spricht am Rande der CSU-Delegiertenversammlung zur Europawahl mit der Presse. (Foto: Daniel Karmann/dpa )

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht Deutschland nach den Problemen in der Haushaltspolitik in einer schweren Staatskrise. „Diese Regierung hat abgewirtschaftet“, sagte Söder am Samstag bei der Aufstellung der Wahllisten seiner Partei für die Europawahl in Nürnberg.

Veröffentlicht: 25.11.2023, 11:57 Von: Deutsche Presse-Agentur