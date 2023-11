Haushaltspolitik

Söder: Bundesregierung ist „völlig plan- und kopflos“

Manuela Schwesig (2.v.l) und Markus Söder (2.v.r) unterhalten sich vor Beginn der 1038. Plenarsitzung vom Deutschen Bundesrat. (Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa )

Angesichts der Verwerfungen um die Haushaltspolitik nach dem Karlsruher Urteil sieht CSU-Chef Markus Söder die Regierungsfähigkeit der Ampel massiv in Frage gestellt. „Die Ampel ist völlig plan- und kopflos“, sagte Söder am Samstag vor einer CSU-Delegiertenversammlung in Nürnberg.

